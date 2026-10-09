Milan, contro il Sassuolo per ottenere un record che manca da tre anni

Dopo la lunghissima pausa per le Nazionali, la Serie A e il Milan sono finalmente pronti a tornare protagonisti. Per i rossoneri di mister Ruben Amorim il prossimo ostacolo sarà il Sassuolo dell'ex Milan Alberto Aquilani. Gli emiliani sono storicamente un avversario difficile e complicato per il Milan, come testimoniano numeri e statistiche delle sfide tra le due squadre.

STATISTICHE OPTA

Dopo tre vittorie e due pareggi, il Milan può rimanere imbattuto in ciascuna delle prime sei gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23; tuttavia, i rossoneri possono anche trovare tre pareggi nelle prime sei giornate per la prima volta dal 2018/19. Inoltre proprio il Sassuolo ha vinto otto delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (3P) - dall'inizio del girone di ritorno dello scorso campionato, solo l'Inter (10) e la Roma (nove) hanno registrato più successi interni (otto anche per il Napoli).

Insieme al Monza, il Sassuolo è una delle due squadre che hanno sia segnato che subito almeno un gol in ciascuna gara di questa Serie A; le uniche occasioni in cui i neroverdi hanno trovato la rete in ciascuna delle prime sei partite stagionali nel massimo campionato sono state nel 2015/16, nel 2018/19 e nel 2020/21.