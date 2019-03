Milan-Sassuolo: verso i 60 mila a San Siro! Pronta una coreografia prima del match

Vincere per continuare il momento positivo. Vincere per rimanere agganciati al treno Champions. Il popolo rossonero lo sa, e si prepara con grande fermento all'appuntamento di sabato sera, quando alle 18.00 il Milan affronterà il Sassuolo. Passione, compattezza e determinazione. Tutti ingredienti fondamentali, che renderanno unica l'atmosfera di San Siro. Sugli spalti, inoltre, è prevista la presenza di oltre 8.000 soci AIMC, che andranno a sommarsi ai restanti rossoneri, con l'obiettivo di raggiungere quota 60.000.

LA COREOGRAFIA

Per colorare lo stadio e accogliere i calciatori in una cornice degna del grande pubblico, il Club ha deciso di posizionare 50.000 banner rossi e neri sui seggiolini dello stadio che, una volta alzati, contribuiranno alla creazione di una coreografia per uno stadio di veri milanisti.

I clap banner potranno essere anche utilizzati per accompagnare il tifo dagli spalti e dare ancora più risalto al ritmo di ogni coro.

Durante il pre-partita lo Speaker Ufficiale racconterà come realizzare al meglio la coreografia, grazie al tutorial illustrativo riportato anche sul banner.

APERTURA TERZO ANELLO ROSSO

Vista la grande richiesta è aperto anche il Terzo Anello Rosso al prezzo di 30€ (Ridotto Under 18 a 20€).

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti su acmilan.com/biglietti con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday a partire delle 13.00).

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 16.00. Si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, almeno 90 minuti prima del calcio d’inizio, per evitare le code agli ingressi.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

Vengono garantiti ingressi ad 1€ per gli Under 7, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi.

Vi aspettiamo a San Siro!