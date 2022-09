Milan, se Maignan non dovesse farcela in Champions tocca a Mirante

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo ancora nel campo delle ipotesi: finchè non ci saranno comunicazioni ufficiali sullo stato di salute di Mike Maignan è difficile dire se il portiere francese sarà a disposizione di Pioli per i prossimi impegni. Sicuramente, se malauguratamente non dovesse farcela, in Champions League ci sarebbe spazio per Antonio Mirante. Il secondo portiere del Milan Tatarusanu, infatti, non è stato inserito in lista Champions e aprirebbe le porte della titolarità al 39enne portiere italiano che ancora non ha esordito con la maglia rossonera in gare ufficiali.