Milan, seconda sconfitta esterna stagionale in campionato

La sconfitta di ieri per 3-0 contro la Lazio all’Olimpico, sancisce per il Milan la seconda caduta esterna stagionale in Serie A. La prima, contro lo Spezia, terminò 2-0. Nonostante ciò il ruolino dei rossoneri lontano da San Siro rimane nettamente il migliore del campionato (13 vittorie, 1 pareggio e appunto 2 sconfitte), ed è in casa che la squadra di Stefano Pioli ha dilapidato tutto il vantaggio che aveva sulle inseguitrici. Ora per il Milan inizia un altro campionato, fatto di 5 partite, 5 finali, che diranno tutto sulla stagione.