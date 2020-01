Grazie alla vittoria di oggi per due reti a zero contro il Cagliari, Gianluigi Donnarumma è riuscito a tenere inviolata la proprio porta. L'ultima volta che i rossoneri sono riusciti ad abbassare la saracinesca è stata nel mese di Ottobre-Novembre: in quell'occasione le clean sheet sono arrivate con Verona e Brescia.