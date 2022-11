Milan, secondo gol in campionato per Theo: non segnava dalla sfida contro l'Udinese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Grande vittoria per il Milan, che ha battuto lo Spezia per 2-1 nell'incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono passati grazie alla rete siglata nel primo tempo da Theo Hernandez e dalla rete messa a segno nel finale da Olivier Giroud. Per il terzino sinistro francese si tratta del secondo gol in questa stagione di Serie A, visto che aveva già colpito l'Udinese alla prima giornata di campionato.