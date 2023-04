Milan, sei diffidati contro la Roma: ecco chi sono

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono sei i giocatori del Milan diffidati in vista del match di sabato in casa della Roma: si tratta di Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Tommaso Pobega, Ante Rebic, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. In caso di giallo contro i giallorossi, il giocatore verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà la successiva sfida di campionato contro la Cremonese.