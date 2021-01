Milan, serve una grande prova nel derby di Coppa Italia per dimenticare subito il ko contro l'Atalanta

Il Milan sarà impegnato domani sera nei quarti di Coppa Italia contro l'Inter, un match che vale molto di più del posto in semifinale che c'è in palio: come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, ai rossoneri di Pioli serve una grande prestazione per mettersi subito alle spalle lo 0-3 di sabato contro l'Atalanta in campionato.