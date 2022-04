Milan, si lavora per limare le richieste di Mendes per Sanches

MilanNews.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport indica nuovamente il nome di Renato Sanches come papabile obiettivo per il mercato estivo rossonero. Se le trattative con il Lille non si dovrebbero rivelare troppo complicate, con il club francese un po' con le spalle al muro per via del contratto in scadenza del portoghese nel 2023, con l'entourage di Sanches le cose sono leggermente più difficili. Jorge Mendes infatti, agente del calciatore, parte da una richiesta di 6 milioni, cifra che il Milan - secondo Gazzetta - ritiene ancora troppo alta, anche in relazione alle scelte fatte negli ultimi anni.