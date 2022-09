Milan, si procede con fiducia per il rinnovo di Kalulu

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La situazione rinnovi tiene banco in queste ore in casa Milan. Come riporta questa mattina Tuttosport non sono solo Leao e Bennacer a essere al centro delle discussioni sul prolungamento del contratto. C'è anche Pierre Kalulu con cui il club sarebbe vicino a trovare l'intesa definitiva: l'operazione è ai dettagli. Quello che sicuramente conta è che entrambe le parti vogliono assolutamente continuare insieme.