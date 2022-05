Milan, Simon Kjaer lavora duramente. Obiettivo inizio prossima stagione

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta oggi Tuttosport, e come aveva riferito anche la redazione di MilanNews.it nel pomeriggio di ieri, Simon Kjaer sta lavorando duramente a Milanello e non solo per recuperare dal suo infortunio al ginocchio che lo vede lontano dal campo ormai da inizio dicembre. Il centrale danese sta facendo otttimi progressi rispetto alla tabella di marcia e punta a tornare a disposizione di Pioli e della squadra per l'inizio della prossima stagione. Intanto, sta vicino ai compagni come ha dimostrato il post pubblicato sui social dopo la vittoria di Verona.