Milan, solidità difensiva ritrovata: tre gare di fila senza prendere gol

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan primo in classifica ha ritrovato anche la sua solidità difensiva: i rossoneri di Stefano Pioli non subiscono infatti gol da tre partite consecutive tra campionato (Napoli ed Empoli) e Coppa Italia (semifinale di andata contro l'Inter). A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.