Milan, solo 30 punti raccolti in casa: record negativo per i rossoneri in Serie A

Secondo quanto riporta Opta su Twitter, il Milan ha guadagnato solo 30 punti in casa in questa Serie A: si tratta del record negativo per i rossoneri in gare interne considerando i campionati a 20 squadre.

30 - Il #Milan ha guadagnato solo 30 punti in casa in questa Serie A, record negativo per i rossoneri in gare interne considerando i campionati a 20 squadre. Blackout.#SerieA #MilanCagliari pic.twitter.com/nexx7A8snl — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 17, 2021