Come ha riportato Dazn nel post-partita della gara contro l'Atalanta, il Milan ha conquistato ben 204 punti dall'inizio del 2020, praticamente da dopo la famosa gara persa a Bergamo per 5-0. In questa speciale graduatoria, che prende in considerazione 95 partite, i rossoneri sono secondi dietro solo all'Inter che di punti ne ha conquistati 209.