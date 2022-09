Fonte: acmilan.com

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti una volta sotto nel punteggio in questa Serie A. Infatti, come riportato dal sito ufficiale del club rossonero, sono sette i punti conquistati dal Diavolo - grazie a due vittorie ed un pareggio in tre gare.