© foto di DANIELE MASCOLO

Sono tre gli assenti in casa Milan per il big match in programma tra poco in casa del Napoli. Per i rossoneri, oltre a Kjaer, non ci saranno né il capitano Romagnoli né Bakayoko, il quale ha dato forfait per una lesione miofasciale all'adduttore destro rimediata ieri.