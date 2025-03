Milan, squadra al lavoro a Milanello: ecco i giocatori a disposizione di Conceiçao

vedi letture

Il Milan è arrivato all'ultima sosta per le Nazionali come mai era successo prima in questa stagione: con una vittoria. Anzi, per essere più precisi i rossoneri hanno messo in fila due vittorie consecutive che hanno riacceso una piccola speranza per la conquista del quarto posto, utile per la Champions League: un obiettivo che rimane ancora molto complicato ma che, insieme alla Coppa Italia, rimane l'unica motivazione per dare tutto nel rush finale che ci sarà post pausa.

Dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra da mister Sergio Conceicao, il gruppo è tornato ad allenarsi a Milanello. E anche oggi si continua a lavorare al centro sportivo rossonero, con una nuova sessione di allenamento. È una rosa contata negli elementi: il Milan infatti, con 15 giocatori, è il club di Serie A che "presta" il numero maggiore di calciatori alle selezioni Nazionali in questa sosta. Considerando l'unico infortunato attuale, Emerson Royal, questi sono gli effettivi della prima squadra a disposizione dell'allenatore portoghese in questi giorni:

PORTIERI: Sportiello

DIFENSORI: Florenzi, Gabbia, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Tomori

CENTROCAMPISTI: Bondo, Fofana, Loftus-Cheek

ATTACCANTI: Abraham, Sottil