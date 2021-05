Milan squadra che ha colpito più legni in Seria A, ben 23

A metà ripresa di Atalanta-Milan il portoghese Rafael Leao, a tu per tu con Gollini, ha provato la conclusione ad effetto con lo scavetto: un tiro che sembrava vincente, ma la corsa del pallone si è infranta sul palo. Per i rossoneri non è di certo una novità quest'anno, visto che il Milan è la squadra di Serie A che nella stagione 2020/21 ha colpito il più alto numero di legni: ben 23.