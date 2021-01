Milan, stasera contro il Torino saranno 4 i Primavera convocati: ecco chi

In vista di Milan-Torino di Coppa Italia che si giocherà stasera, Stefano Pioli ha deciso di convocare ben 4 ragazzi della Primavera. Con i ‘grandi’ saranno aggregati Nikos Michelis, Enrico Di Gesù, Antonio Mionic e Giacomo Olzer. Per i primi due si tratta della prima convocazione in assoluto con la prima squadra, mentre Di Gesù e Olzer qualche comparsa in panchina l’hanno già fatta. Considerando che ci saranno anche Lorenzo Colombo e Pierre Kalulu, l’età media degli uomini che Pioli avrà a disposizione, sarà bassissima.