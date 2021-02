Milan-Stella Rossa 1-1: qualificazione centrata, ma restano i problemi

Il Milan soffre (troppo!) ma alla fine passa. L'1-1, infatti, qualifica i rossoneri in virtù dei due gol segnati in trasferta nella gara d'andata. Ma restano i problemi. Una squadra senza idee né ritmo, incapace di andare a segno su azione (anche oggi la rete è arrivata su rigore con Kessié). Confusione, paura, squilibrio tra i reparti: è un Milan irriconoscibile rispetto a un mese fa. Di certo la prestazione di oggi non può far stare tranquillo Pioli, che dovrà provare a sistemare le cose in pochi giorni. Domenica, infatti, Ibra e compagni saranno dis scena all'Olimpico. E la Roma non è certo la Stella Rossa (con tutto il rispetto per la squadra di Stankovic).