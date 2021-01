Milan, su TikTok nasce l’iniziativa “#TapAndMove” con Skrill

AC Milan e Skrill, Global Payments Leader, lanciano oggi una nuova campagna all’insegna dell’innovazione e del fan engagement che culminerà il 6 gennaio in occasione del match Milan-Juventus dedicato allo “SkrillDay”.La creatività della campagna sarà caratterizzata da un mix di sfide e contenuti a tinte rossonere tutte da scoprire.

In particolare, l’iniziativa prende il via con la “Skrill OfficialChallenge”: grazie alla partnership con TikTok fino al 1° gennaio 2021, il tema principale sarà #TapAndMove; i fan avranno la possibilità di inviare i loro video (“Show me your Sk(r)ill”) usando l’hashtag #SkrillDay. Calciatori della Prima Squadra e leggende dell’universo AC Milan saranno coinvolte per accrescere la brand association tra Skrill e AC Milan.

A partire dalla mezzanotte del 6 gennaio, in concomitanza con l’inizio dei saldi AC Milan offerti da Skrill, sarà lanciato un concorso della durata di una settimana che offrirà a tutti i partecipanti della TikTok Challenge la possibilità di vincere premi esclusivi ogni ora come maglie ufficiali AC Milan, Fifa21,GiftBox Skrill e vouchers store.

Skrill è diventato, nella scorsa primavera, il payments partner numero uno per il merchandise AC Milan, oltre ad essereun’opzione di pagamento in tempo reale nello store online al servizio dei fan di tutto il mondo. Con l’avvio della stagione sportiva 2020/2021, il sodalizio fra i due brand ha permesso lapromozione di attività all’avanguardia volte al fan engagement,che esaltano e promuovono il percorso di innovazione e digitalizzazione intrapreso dal Club. La partnership ha favorito la crescita di entrambi i marchi e Skrill ha incrementato la visibilità sia in Italia che nel resto del mondo, grazie all’esposizione su 450 milioni di fan rossoneri.

Lorenzo Pellegrino, Chief Executive Officer di Skrill ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di offrire una campagna così innovativa e coinvolgente e di portare le nostre attivazioni di marketing a un livello superiore, associando il nostro logo ai colori rossoneri. Questa partnership ci permette di dimostrareogni giorno la lungimiranza e la forza di questi due brand nel mondo dell’entertainment. Il nostro impegno condiviso e la passione per l’eccellenza ci guideranno in quello che spero sia un lungo percorso ricco di soddisfazioni.”

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Quella tra AC Milan e Skrill è una partnership strategica di grande successo. I nostri brand condividono ambizione, innovazione e ricerca di grandi risultati, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. In questi primi mesi della nostra collaborazione abbiamo concretizzato numerose attività interattive come le interviste realizzate da Skrill con i calciatori della Prima Squadra e altri contenuti esclusivi da Milanello. La TikTok Challenge e lo SkrillDay proseguono in questa direzione, facendo leva sull’appeal e sulla fanbase globale di oltre 450 milioni di tifosi milanisti”