Milan, subito due questioni prioritarie per il nuovo ds: i rinnovi e il futuro allenatore

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, entro metà aprile il Milan vuole definire la scelta del nuovo direttore sportivo. Al momento in cima alla lista dell'ad Giorgio Furlani c'è Fabio Paratici, ex di Juventus e Tottenham che può tornare in pista in estate dopo la squalifica incassata ad inizio 2023 per il caso plusvalenze legato alla sua esperienza in bianconero. Il casting è ancora aperto e in corsa c'è anche Igli Tare che dopo l'addio alla Lazio ha intensificato viaggi e contatti in attesa di un progetto convincente.

Rinnovi e allenatore: le priorità del nuovo ds milanista

Una volta scelto, il nuovo direttore sportivo dovrà mettersi subito al lavoro perchè ci sono alcune questioni prioritarie come i rinnovi di contratto di Maignan e Theo Hernandez e la scelta del nuovo allenatore visto che su Sergio Conceiçao c'è un grosso punto di domanda. I nomi che circolano sono diversi, in primis quello di Massimiliano Allegri, profilo legato a Paratici visto che i due hanno già lavorato insieme alla Juventus. Le alternative sono Sarri, De Zerbi e Fabregas, anche se per il momento non c'è nulla di concreto. Prima del tecnico va scelto il nuovo direttore sportivo.