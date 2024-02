Milan subito in campo: a Milanello già da oggi si prepara il Rennes

Dopo , il Milan riprenderà già oggi gli allenamenti in vista della sfida contro il Rennes, valida per il ritorno dei playoff di Europa League e in programma giovedì 22 febbraio alle 18:45 al "Rohazon Park" della città della Bretagna. Prevista a Milanello una seduta di scarico per chi ha giocato ieri e una classica per il resto del gruppo.

IL TABELLINO DI MONZA-MILAN