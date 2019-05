Milan, sulla Champions ha ragione Gattuso: provarci non costa nulla

"Non dipenderà solo da noi ma non molleremo, avanti con orgoglio": con queste parole pronunciate ieri dopo la vittoria contro il Frosinone e riportate questa mattina dal Corriere della Sera, Rino Gattuso ha fatto capire chiaramente che il suo Milan lotterà fino alla fine per conquistare un posto in Champions League. Non sarà facile, Atalanta e Inter sono favorite, ma provarci non costa nulla.