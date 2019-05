Milan, Suso record di occasioni create: 91 in A, meglio di Ibra e Dinho

Particolare dato statistico emerso da uno studio de La Gazzetta dello Sport. Nella sua edizione online, la Rosea analizza la stagione del rossonero Suso, pescando dei numeri sbalorditivi. Secondo il quotidiano, nell'ultimo decennio nessuno aveva creato tante occasioni per se stesso e per i compagni in un solo campionato come Suso: ben 91, con due giornate ancora da disputare.

Un numero che, prosegue la Gazzetta, va interpretato perché bisogna tener conto di quante di queste occasioni effettivamente si trasformino in gol. Cifra che sottolinea però innegabilmente come l'ex Liverpool sia centrale nei piani offensivi del Milan, superando anche storicamente delle leggende del club come Ibrahimovic (arrivato a 86 nella stagione 11-12), Ronaldinho (86, 09-10), Pirlo (74, 09-10) e Kakà (66, 13-14).