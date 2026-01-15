Milan, Terracciano salta anche il Como. Convocati sia Torriani che Pittarella

Dopo aver saltato la trasferta di domenica a Firenze, Pietro Terracciano, che non è ancora al 100% dopo la febbre che lo ha colpito nei giorni scorsi, non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nemmeno per la gara di questa sera in casa del Como, valida per il recupero per la 16^ giornata di Serie A. Come alternative a Mike Maignan in panchina ci saranno quindi sia Lorenzo Torriani che Matteo Pittarella. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it