Milan, terza vittoria consecutiva in campionato contro l'Atalanta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria di ieri per 2-0 il Milan di Stefano Pioli allunga a 3 le vittorie consecutive in campionato contro l’Atalanta. In pratica, da maggio 2021, i rossoneri con i bergamaschi hanno sempre vinto. Nello scorso campionato all’ultima giornata 0-2 con la doppietta su rigore di Kessie, quest’anno nella gara d’andata 2-3 e ieri con il 2-0 firmato Leao e Theo Hernandez. L’incubo Atalanta possiamo dire che è stato scacciato via dopo varie e pesanti sconfitte negli ultimi anni fra cui il 5-0 del 22 dicembre 2019.