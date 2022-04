Milan, terzo gol in Serie A di Sandro Tonali. Probabilmente il più importante

MilanNews.it

Un tocco sporco, di rabbia, di voglia, di cuore: il terzo gol in Serie A stagionale di Sandro Tonali è sicuramente il più brutto stilisticamente, ma anche il più importante finora. Una rete che decide Lazio-Milan, con i rossoneri che sbancano 1-2 l'Olimpico nei minuti di recupero dopo una gara partita in salita per il gol subito nei primi minuti e il clamoroso rigore negato alla fine del primo tempo. A recupero inoltrato ci ha pensato Tonali a rimettere le cose a posto.