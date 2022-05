Milan, Theo e Kalulu i migliori nei recuperi nella gara contro la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella gara di domenica contro la Fiorentina, vinta per 1-0 grazie alla rete di Rafa Leao, si sono distinti particolarmente in difesa sia Theo Hernandez che Pierre Kalulu. Entrambi i giocatori infatti sono stati i migliori tra i rossoneri nei recuperi contro la viola. I due francesi ne hanno fatto registrare ben 9. Molto bene, in questo senso, anche Tonali e Calabria che hanno recuperato 8 palloni nel corso di tutti i 90 minuti.