Theo Hernandez e Sandro Tonali potrebbero partire dalla panchina nella gara contro l'Hellas. Il terzino e il centrocampista sono stati convocati da Pioli per la trasferta di Verona, ma non solo al meglio: per questo il tecnico rossonero potrebbe decidere di non rischiarli in vista anche dei prossimi, decisivi impegni della squadra tra campionato ed Europa League.