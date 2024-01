Milan, Theo Hernandenz anche quest'anno nel TOTY di EAFC 24

vedi letture

Theo Hernandez "festeggia" il gol contro la Roma con un riconoscimento importante che a lui sta molto a cuore, considerato il fatto che il terzino del Milan non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi.

Come in occasione della passata stagione, come confermato e leakato dalla nota pagina FutSheriff, anche per questa stagione il francese è rientrato nel Team Of The Year di EAGC 24 (ex Fifa ndr). L'overall rispetto alla carta di un anno fa è lo stesso (94), ma sono state migliorate come caratteristiche tecniche la velocità, che è passata dal 98 al 99, e la difesa, dall'88 al 90.