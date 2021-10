Milan, Theo Hernandez "in forma" nella squadra della settimana di FIFA 22

La prestazione di Theo Hernandez in nazionale nella finale di Nation League contro la Spagna è stata premiata dalla EA Sports: l'assist per il gol di Mbappe, oltre alla grande prestazione, regala un posto al terzino rossonero nella squadra della settimana di FIFA 22 , videogame partner ufficiale del Milan, nella modalità Ultimate Team. La carta "In Forma" di Theo Hernandez dal valore maggiorato di 86 sarà disponibile per un periodo di tempo limitato a partire da questa sera.