Milan, Theo out. CorSport: "Pioli spera di recuperarlo per la Champions"

Theo Hernandez si ferma a causa di uno stiramento al lungo adduttore destro, rimediato contro il Napoli. Il francese era in ritiro con la nazionale francese, ha lamentato il fastidio ed è stato sottoposto agli esami. Il giocatore, prontamente rientrato a Milano, potrà però sfruttare la sosta per recuperare in vista di campionato e Champions. Pioli può sperare di averlo per i big match contro Chelsea e Juventus. Nuovi controlli saranno effettuati la prossima settimana e, in occasione degli stessi, si avranno maggiori indicazioni relativamente al rientro. Intanto il tecnico rossonero si guarda intorno: sarà difficile sostituirlo, Ballo-Tourè non da garanzie. Lo riporta il Corriere dello Sport.