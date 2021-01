Domani sera il Milan sarà impegnato nell'importantissima gara contro il Torino. La sfida contro i granata dell'ex Giampaolo, la seconda in pochi giorni, è valida per gli ottavi di Coppa Italia, una competizione che il Milan non vuole e non può snobbare. La partita sarà visibile su Rai 1 a partire dalle 20.45.