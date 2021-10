Milan-Torino, alcune statistiche del match tra rossoneri e granata

Negli ultimi 4 Milan-Torino la porta meneghina è sempre rimasta inviolata.

Cercando precedenti Milan-Torino alla decima giornata ne rintracciamo 2: 2-0 nel 1960-1961, Rivera al 32’ e Altafini al 73’; 0-0 nel 1938-1939.

Insomma, tutte statistiche che fanno morale. Se mai ce ne fosse bisogno. Perché dopo il 4-2 sul Bologna, e soprattutto lo 0-0 in Roma-Napoli, Ibrahimovic e compagni hanno ritrovato la vetta della classifica di Serie A con 25 punti (8V – 1X – 0P con 22GF e 9GS). Anche il Torino è reduce da un successo, quello per 3-2 sul Genoa, che l’ha portato a 11 punti (3V – 2X – 4P con 12GF e 10GS). Ma potrà avvalersi di circa ventiquattro ore di riposo in più rispetto al Diavolo, avendo giocato venerdì, mentre gli avversari di sabato.

Terminiamo ricordando che il Torino avrà un motivo in più per fare propria l’intera posta in palio.

Nell’ultimo faccia a faccia, quello di Torino nel girone di ritorno dello scorso torneo, rimediò una batosta con ben 7 reti al passivo: tripletta di Rebic, doppietta di Theo Hernandez; centri singoli di Kessie (su rigore) e Brahim Diaz.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

75 incontri disputati

44 vittorie Milan

20 pareggi

11 vittorie Torino

131 gol fatti Milan

51 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Torino 1-2, 16° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Torino 2-0, 17° giornata 2020/2021