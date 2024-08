Milan-Torino, Calabria esce tra i fischi pesanti di San Siro

vedi letture

Al minuto 82, parziale di 0-2 per il Torino, mister Paulo Fonseca sostituisce Davide Calabria per Noah Okafor. Il capitano del Milan esce tra i fischi pesantissimi di San Siro, che evidentemente non ha gradito la prestazione decisamente al di sotto della sufficienza del terzino rossonero.