Milan, torna di moda il nome di Veretout: i suoi numeri complessivi con la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore è tornato di moda per il centrocampo del Milan il nome di Jordan Veretout. Il francese ex Fiorentina, da 3 anni in forza alla Roma, è sul mercato e la società giallorossa per lasciarlo partire chiede 10 milioni. Veretout, in scadenza di contratto nel 2024, ha disputato con la Roma complessivamente 130 partite con 22 reti messe a segno e 16 assist. Nell’ultima stagione sono state 49 le presenze (3.084 minuti giocati) con 4 gol e 10 passaggi vincenti.