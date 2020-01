Milan-Toro, ok della Lega di A al minuto di silenzio per Kobe Bryant

La Figc e la Lega di A hanno concesso il permesso al Milan per momento di raccoglimento prima del match di Coppa Italia contro il Torino. Via libera anche per il lutto al braccio che i giocatori rossoneri hanno chiesto di indossare per ricordare Kobe Bryant, noto tifoso milanista. Nella serata di ieri erano circolate voci di no alla richiesta del Milan da parte della federazione con tanto di polemiche sui social: notizia smentita in mattinata. San Siro stasera ricorderà al meglio l'ex stella dei Los Angeles Lakers. Lo riporta Sportmediaset.it.