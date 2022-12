Milan-Tottenham: biglietti in vendita dal 12 dicembre

MilanNews.it

Come riferito ieri dal Milan sul proprio sito ufficiale e come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il 12 dicembre inizierà la vendita dei biglietti per la sfida di Champions League tra Milan e Tottenham che si giocherà a San Siro il 14 febbraio prossimo. I primi due giorni saranno dedicati alla prevendita per chi ha sottoscritto il "Champions Pack", ovvero il mini abbonamento per le 3 gare del girone.