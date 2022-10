Milan, tre anni fa il primo gol in maglia rossonera di Theo Hernandez

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esattamente tre anni fa, il 5 ottobre 2019, in occasione di un Genoa-Milan valido per la settima giornata di Serie A, Theo Hernandez ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera: il terzino francese, schierato titolare da Marco Giampaolo, ha siglato al 51' la rete del momentaneo 1-1 (2-1 per il Diavolo il risultato finale).