Milan, tre anni fa il ritorno al gol di Ibrahimovic in rossonero contro il Cagliari

Sono già passati tre anni da quel Cagliari-Milan in cui Zlatan Ibrahimovic tornò a segnare per i colori rossoneri, qualche settimana dopo essere ritornato a Milano dopo l'esperienza americana. Quel giorno la squadra di Pioli espugnò la Sardegna Arena con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Leao e dello svedese. Ibra tornò a segnare con il rossonero addosso 2086 giorni dopo l'ultima volta.

#OnThisDay, the first goal of Ibra’s second stint ❤️



2806 giorni dopo, @Ibra_official torna a esultare in rossonero ❤️#SempreMilan



Brought to you by @aera_football pic.twitter.com/qq9eK3iNxA