Milan, tre mesi per decidere il futuro di Ibra e Gigio

Il momento di discutere dei contratti di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma non è ancora arrivato, ma l’appuntamento è solo spostato di qualche settimana. Il tema è importante perché riguarda il leader della squadra, e il talento più luccicante della rosa, e merita un’attenzione particolare. Sarà fondamentale anche il piazzamento finale del Milan in classifica per fare una serie di valutazioni, ma al momento Mino Raiola, rappresentante di entrambi gli atleti, non intende creare un caso. L’agente del portiere si è così espresso: “Non vogliamo fare un polverone. Non è il momento per parlare del rinnovo, ma sta bene ed è tranquillo perché ha un contratto. Ha un obiettivo, col Milan, di cercare di entrare in Champions se possibile. E' importante per lui e per il Milan, poi ci saranno gli Europei. Bisogna anche vedere cosa vuole fare il Milan. Voi partite dal concetto che il Milan faccia determinate cose".

Raiola quindi aspetta il momento giusto per presentarsi in sede, e nel corso delle prossime settimane potrebbe esserci anche Ibrahimovic in via Aldo Rossi. Il campione svedese deciderà in autonomia se continuare o interrompere il rapporto, ma al momento le sensazioni del giocatore sono positive, sta bene al Milan ed è coinvolto nel progetto: “Se rinnoverà con il Milan? C'è un mezzo progetto, deciderà alla fine dell'anno cosa vuole fare da grande. Cosa gli consiglio? Di andare avanti se si diverte, e fermarsi se non si diverte più. Per adesso mi sembra si stia divertendo, si vede dallo spirito, aiuta i compagni, ha dato un altro tipo di mentalità ai ragazzi", ha confessato il manager dell’attaccante Mino Raiola.