Milan, tre partite con la rete inviolata consecutive: la quarta manca dal marzo 2018

Il Milan proverà a chiudere al meglio il campionato, sperando in un risultato positivo dai campi di Inter e Atalanta. Allo stadio Mazza di Ferrara, i rossoneri cercheranno di vincere per mantenere vive le speranze di entrare in Champions League, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva. Negli ultimi tre successi, la formazione di Gattuso non ha mai subito gol. E’ dal marzo 2018 che il Milan non chiude quattro partite consecutive con la rete inviolata, una motivazione in più per la difesa per fare bene domenica sera.