In attesa di scendere in campo questa sera contro la SPAL, il Milan si trova al tredicesimo posto in classifica a 10 punti insieme all'Udinese. I rossoneri hanno un solo risultato obbligatorio, la vittoria, per incominciare a risalire la graduatoria. Portare a casa i 3 punti, infatti, significherebbe scavalcare qualche posizione e agganciare il Parma al nono posto .