Milan, troppi gol subiti. Costacurta: "Disequilibrio imputabile a Pioli ma chi va in campo..."

Alessandro "Billy" Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista sui canali di Sky Sport, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della gara di ritorno dei playoff di Europa League che il Diavolo giocherà oggi alle 18.45 contro il Rennes. La squadra allenata da Stefano Pioli si presenta al Roazhon Park forte di un discreto vantaggio di tre gol conquistato nella gara di andata finita 3-0 per i rossoneri italiani a San Siro. Oggi si tratta di portare a termine l'operazione, senza correre troppi rischi.

Le parole di Costacurta sulla situazione difensiva rossonera, con un Milan che incassa troppi gol: "Il disequilibrio è imputabile all’allenatore, però è anche chi va in campo che deve saper fare scelte migliori. Chi pensava che Pirlo diventasse così bravo a intercettare palloni avversari? O che riuscisse a farlo Calhanoglu? Sono Adli, Bennacer e Reijnders a dover fare un passo avanti. Ed è lo stesso motivo per cui in estate investirei prima di tutto a centrocampo. Tutte le squadre più forti d’Europa fanno la differenza lì. Rodri per il Manchester City ne è l’esempio perfetto"