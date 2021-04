Milan, troppi gol subiti: la crisi è anche in difesa

Il crollo con la Lazio ha certificato una crisi difensiva che avanza a braccetto con la sofferenza in avanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport analizzando il momento dei rossoneri. La squadra di Pioli fa fatica a segnare, ma in difesa le cose non vanno certo meglio. Ieri - osserva la rosea - Donnarumma ha preso gol per la settima partita di fila: eguagliata la striscia più lunga del Milan con reti al passivo con Pioli in panchina in A.