Milan, tutti i dati degli ultimi numeri dieci dal 2000 in poi

Negli ultimi vent'anni sono cinque i giocatori che prima di Brahim Diaz hanno indossato la maglia numero 10. Dal 2001 al 2006 Rui Costa ha giocato 192 partite in rossonero, segnando 11 gol e fornendo 47 assist. Nel 2006 la sua eredità è stata raccolta da Clarence Seedorf, che per sei anni ha avuto la 10 raccogliendo 241 presenze e segnando 40 gol con altrettanti assist. Successivamente è stata la volta di Kevin Prince Boateng, che in due stagioni da numero 10 ha giocato 39 partite con 5 reti segnati e 7 assist. Nel 2014 è arrivato il turno di Keisuke Honda, rimasto al Milan fino al 2017. Per il giapponese 92 presenze, 11 gol e 16 passaggi decisivi in rossonero. Infine è toccato ad Hakan Calhanoglu, che in quattro anni ha giocato 172 partite, segnando 32 volte con 48 assist.