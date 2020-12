Milan, tutti i movimenti in entrata a gennaio degli ultimi cinque anni

Inizia gennaio, si avvicina la partenza della sessione di calciomercato invernale, in programma dal prossimo 4 gennaio. Quali sono stati i movimenti in entrata del Milan negli ultimi cinque anni? Con Elliott al comando, nelle ultime due stagioni, il club non ha esitato a correre ai ripari. Lo scorso anno gennaio è stato fondamentale con gli arrivi di tre giocatori poi rivelatisi fondamentali, come Saelemaekers, Ibrahimovic e Kjaer. Decisamente più onerosi, ma meno soddisfacenti, gli esborsi del 2019, con i due buchi nell'acqua Paquetà e Piatek, entrambi ceduti nel giro di un anno e mezzo. Nelle tre sessioni in entrata a gennaio, tra Yonghong Li e Berlusconi, l'unico approdo degno di nota è stato il prestito di Deulofeu nel 2017.

2020: Alexis Saelemaekers, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Asmir Begovic

2019: Lucas Paquetà, Krzysztof Piatek

2018: -

2017: Gerard Deulofeu, Lucas Ocampos

2016: Kevin-Prince Boateng.