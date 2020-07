Milan, Tuttosport: "Lazio e poi Juve, Pioli insegue due rivincite"

Un calendario in salita per il Milan. I rossoneri affronteranno la Lazio questa sera allo stadio Olimpico, poi martedì ospiteranno la Juventus a San Siro. Insomma, le prime due della classe a distanza di pochi giorni. Per la squadra di Pioli sarà l’occasione giusta per cercare una doppia rivincita. Come riporta Tuttosport, il Milan vuole vendicare la sconfitta dell’andata contro i biancocelesti e l’eliminazione dalla Coppa Italia con la Juve.