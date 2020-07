"Maldini dice no a Gazidis". Come riporta Tuttosport, l’ex capitano non accetterà il cambio di ruolo propostogli dall’a.d. rossonero alla luce dell’arrivo di Rangnick. Salvo clamorosi ripensamenti, dunque, al termine di questa stagione finirà anche l’esperienza dirigenziale di Maldini al Milan, dopo due anni da componente e poi da direttore dell’area tecnica.